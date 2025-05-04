Traktör Kazasında 2 Çocuk Annesi Sezer Ayalp Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Traktör Kazasında 2 Çocuk Annesi Sezer Ayalp Hayatını Kaybetti

Traktör Kazasında 2 Çocuk Annesi Sezer Ayalp Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen traktör altında kalan 24 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

04.05.2025 13:59
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Kırağılı Mahallesi'nde yaşandı. Etkili olan dolu yağışının ardından eşiyle birlikte tarladaki ekinlerini kontrol etmeye giden Emine Sezer Ayalp (24), eşinin otomobille dönmesi üzerine traktörün sürücü koltuğuna geçip tek başına eve dönmeye çalıştı. Genç kadın, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan 2 çocuk annesi kadın, ambulansla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Traktör Kazasında 2 Çocuk Annesi Sezer Ayalp Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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