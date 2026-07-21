Traktör Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, park halindeyken hareket eden traktörü durdurmaya çalışırken yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörden savrularak ağır yaralanan 18 yaşındaki Arda Çamtepe, tedavi gördüğü hastanede 8 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Kaza, 12 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Örencik Mahallesi Merkez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arda Çamtepe (18), yengesi D.Ç. ile birlikte tütünlerini almak için 45 AVE 477 plakalı traktörle araziye gitti. Traktörü park ettikten sonra tütün toplamaya başlayan ikili, bir süre sonra park halindeki traktörün eğimli arazide hareket ettiğini fark etti. Hareket eden traktörü durdurmak için koşarak üzerine çıkmaya çalışan Arda Çamtepe, aracı kontrol altına alamadı. Yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörden savrulan genç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde yapılan Çamtepe, ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kazadan 8 gün sonra hayatını kaybetti.

Arda Çamtepe'nin cenazesi, bugün Örencik Mahallesi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örencik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazaya ilişkin konuşan dede Yaşar Çamtepe, olayın nasıl meydana geldiğinin tam olarak bilinmediğini belirterek, "Arda, yengesiyle birlikte tütün toplamaya gitmişti. Traktör park halindeyken bir süre sonra hareket etmiş. Arda traktörü durdurmak için üzerine çıkmaya çalışmış. Bir ayağı traktörde bir ayağı yerde. Yengesi yapma etme diyene kadar traktör yuvarlanmış ortalık toz duman" dedi.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MANİSA