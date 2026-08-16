Traktörden Düşen İşçi Yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki traktörden düşen işçi yaralandı.

Olay, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kozpınar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda odun kesim işi yapan Ahmet B., çalışma sırasında seyir halindeki traktörün üzerinden düştü. Sağ bacağından yaralanan Ahmet B., olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, Ahmet B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.