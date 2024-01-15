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Traktörüyle girdiği baraj gölünde mahsur kaldı - Son Dakika
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Traktörüyle girdiği baraj gölünde mahsur kaldı

Çorum'da traktörünü yıkamak için girdiği baraj gölünde mahsur kalan sürücü ve kedisini itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı.

Traktörüyle girdiği baraj gölünde mahsur kaldı
15.01.2024 - 22:58,
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Traktörüyle girdiği baraj gölünde mahsur kaldı

Traktörünü yıkamak için girdiği baraj gölünde mahsur kalan sürücü ve kedisini itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı

ÇORUM - Çorum'da traktörünü yıkamak için girdiği baraj gölünde mahsur kalan sürücü ile kedisini itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Eyvaz traktörünü yıkamak için Hatap Barajı'na geldi. Traktörüyle sular altında kalan eski Çorum- Alaca karayoluna inen Eyvaz, burada mahsur kaldı. Gölden çıkamayan ve traktörünün batmaya başlamasıyla birlikte Eyvaz, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Baraj içerisinde mahsur kalan Eyvaz ve yanında bulunan "Hamsi" isimli kedisi itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler ayrıca göl içerisindeki traktörü de yaptıkları çalışmanın ardından kıyıya çıkardı.

Kaynak: İHA
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