Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor

Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyürken, hastalar tahliye ediliyor. Hastanenin 9. katında bulunan hastaların tahliyesi için yoğun çalışma başlatıldı. Yangına İtfaiye ekiplerinin müdahalesi başlatıldı.

02.05.2024 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor

EDİRNE - Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyürken, hastalar tahliye ediliyor.

Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Hastanenin 9. katında bulunan hastaların tahliyesi için yoğun çalışma başlatıldı.

Yangına İtfaiye ekiplerinin müdahalesi başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trakya Üniversitesi, İtfaiye, Edirne, Acil Durum, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:27 ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu
18:52 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinden kulislere düşen ilk bilgiler CHP liderinin hediyesi dikkat çekti İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinden kulislere düşen ilk bilgiler! CHP liderinin hediyesi dikkat çekti
18:52 Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu
16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
14:51 Münevver Karabulut’un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum Münevver Karabulut'un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 20:14:02. #1.12#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement