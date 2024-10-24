Trami Fırtınası Filipinler'de Can Aldı - Son Dakika
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Trami Fırtınası Filipinler'de Can Aldı

Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası sonucunda 26 kişi hayatını kaybetti, 163 bin kişi tahliye edildi.

24.10.2024 10:15
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Filipinler'in kuzeydoğusunda karaya çıkan Trami Tropik Fırtınası'nın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Filipinler'i Trami Tropik Fırtınası vurdu. Isabela eyaletinin kuzeydoğusundaki Divilacan kasabasında karaya çıkan fırtınanın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Ölümlerin çoğunun bugün 14 kişinin hayatını kaybettiği Naga şehri de dahil olmak üzere orta Bicol bölgesindeki boğulma ve toprak kaymalarından kaynaklandığı belirtildi. Sivil Savunma Ofisi evlerini terk edenlerin çoğunun Bicol'de bulunduğunu ve 163 binden fazla kişinin tahliye merkezlerinde barındığını aktarırken, Devlet Meteoroloji Ajansı fırtınanın saatte 95 kilometre hızla Güney Çin Denizi'ne doğru ilerlediğini açıkladı.

Fırtına nedeniyle en az 10 uçuş iptal edildi

Hükümet, şiddetli yağmur ve sel beklentisiyle fırtına güzergahındaki işletmelerin ve okulların kapatılmasını emretti. Yetkiler, Filipinlerin kuzeyindeki iller için yoğun yağış, sel, toprak kayması ve fırtına dalgaları uyarısında bulundu. Güneydoğu Asya ülkesinde fırtına nedeniyle en az 10 uçuş iptal edildi. - MANILA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trami Fırtınası Filipinler'de Can Aldı - Son Dakika

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