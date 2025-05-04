Tramvayda Kadınlar Arasında Kavga - Son Dakika
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Tramvayda Kadınlar Arasında Kavga

Tramvayda Kadınlar Arasında Kavga

İstanbul'da tramvayda kadınlar arasında yer tartışması kavgaya dönüştü, anlar kaydedildi.

04.05.2025 23:39
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İstanbul'da iki kadın yolcu arasında çıkan yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü. Tartışmaya müdahale eden bir yolcu da hakarete uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Emin YEŞİL-İSTANBUL, - EMİNÖNÜ'nde bir tramvayda kadın yolcular arasında yer tartışması çıktı. Birbirlerine küfür eden ve tekme atan kadınları tramvaydaki diğer yolcular ayırdı.

Olay dün öğle saatlerinde Eminönü'nde bir tramvayda meydana geldi. Tramvaydaki iki kadın yolcu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, küfürlü ve tekmeli kavgaya döndü. Kavga tramvaydaki diğer yolcular tarafından ayrılırken, kadınlardan birinin kavgayı ayıran kişiye de küfür ettiği görüldü. Kavga anları, tramvaydaki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

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