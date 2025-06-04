Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti

Haberin Videosunu İzleyin
Trans birey canlı yayında 13\'üncü kattan atlayarak intihar etti
04.06.2025 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trans birey canlı yayında 13\'üncü kattan atlayarak intihar etti
Haber Videosu

Edirne'de TikTok üzerinden canlı yayın açan trans birey takipçilerinin "Yapma" çağrılarına rağmen 13'ncü kattan atlayarak intihar etti. Canlı yayında son sözlerini sarf eden gencin, "Bize yaşama hakkı vermiyorlar. Ailem başta kabul etmiyor. Her şey itibar" dediği duyuldu.

Edirne'de TikTok üzerinden canlı yayın açan trans birey, takipçilerinin tüm engelleme çabalarına rağmen 13'üncü kattan atlayarak intihar etti. O anlar yayını izleyenler tarafından büyük bir şokla karşılandı.

SON SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Canlı yayın sırasında son sözlerini sarf eden gencin, "Anneme söyleyin", "Annemi bağla", "Ekran kaydı paylaş. Bütün trans sitelerine at. Bize yaşama hakkı vermiyorlar. Ailem başta kabul etmiyor. Her şey itibar", "Haydi bay bay" dediği duyuldu.

"YUSUF GİTTİN Mİ?"

Kullanıcının canlı yayın esnasında hoparlörden telefonda konuştuğu kişi ise, "Allah Muhammed aşkına gel. Seni ne kadar sevdiğimi göstereceğim", "Yusuf neredesin. Yusuf gittin mi?" sözleriyle feryat etti. Yayını izleyen takipçilerinin yorumlarda "Kayra" ismiyle seslendiği LGBT+ bireyin gerçek adının "Yusuf" olduğu öğrenildi.

Sosyal Medya, 3-sayfa, Edirne, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Oooo:
    Lütfen herkes çocuklarına acilen güzel islamı anlatıp kalbini doldursun LÜTFEN 51 7 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Hem dünyada ateşte idi hemde şimdi ahirette bir tarrak uğruna yitip giden boşa bir yaşam 7 7 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    Evladı olan bir şekilde evladıyla sınanıyor ya acısıyla ya hastalığıyla ya da böyle durumlarla.. Aile baskısı genelde bu tür durumlarla sonuçlanıyor. Yaptığı yanlış veya doğru.. Kendince doğru olduğunu düşünüyorsa karışmayacaksın. Kimsenin vebaline girmeye değmez. Allahım sana bırakıyorum diyeceksin 6 3 Yanıtla
  • Khamet:
    işte aklı bu kadar mış kesin sıkıntılara girmiştir çok umrunda milletin senin intihar etiğinde 2 2 Yanıtla
  • Faruk Demiroğlu:
    Allah tahsilatını affetsin inşallah Yusufcuğum 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanan adam hayatını kaybetti Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Eczacıbaşı Holding, Şişli’deki ofis binasını 2,25 milyar TL’ye sattı Eczacıbaşı Holding, Şişli'deki ofis binasını 2,25 milyar TL'ye sattı
Bodrum’da 1 lahmacuna servet ödedi Yaptığı yorum bomba Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde mide bulandıran görüntüler Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı

14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
13:01
Marmaray’daki olayda ’Mavi gömlekli çocuk’ ilk kez konuştu Arayıp teşekkür etmişler
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
19:57
Fenerbahçe’den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
19:56
İddia olay Trabzon’u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam’da
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da
19:53
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası
'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 15:04:06. #7.11#
SON DAKİKA: Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.