Tren Garında Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Edirne'de tren garında meydana gelen olayda, vagonun üzerine çıkan 31 yaşındaki işçi E.Ç., elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne Tren Garı'nda meydana geldi. İstasyondaki bir vagonun üstünden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışmalar çerçevesinde vagonun üstünden indirilen E.Ç.'nin, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz işçinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından detaylı otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.