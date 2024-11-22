Tren Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tren Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Toprağa Verildi

Tren Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Toprağa Verildi

Zonguldak'ta trenin çarptığı araçta ağır yaralanan 14 yaşındaki Efe Baran Kazancı hayatını kaybetti.

22.11.2024 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki genç toprağa verildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sürücüsünün kapalı bariyerden geçmeye çalıştığı sırada trenin çarptığı araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan 14 yaşındaki Efe Baran Kazancı, hastanede hayatını kaybetti. Kazancı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde dün sabah saatlerinde Filyos istikametine seyir halindeki ray bakım treninin geçişi sırasında hemzemin geçitteki bariyerler kapatıldı. Ancak iddiaya göre Sefer B. idaresindeki 67 AAV 850 plakalı araçla; hemzemin geçitten geçmek isteyince trenin çarpması sonucu 20 metre sürüklendi. Araçta bulunan inşaat malzemeleri ise kazanın etkisiyle etrafa saçıldı.

İşyerinde çırak olarak çalıştığı öğrenilen 14 yaşındaki Efe Baran Kazancı ağır yaralandı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kazancı, buradaki ilk müdahalesinin ardından BEUN Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazancı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazancı için cuma namazını müteakiben Karaelmas Mahallesi Şentepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede askerden izinli geldiği öğrenilen ağabeyi Enes, baba Nejdet Kazancı güçlükle ayakta durabildi. Kılınan cenaze namazının ardından Efe Baran Kazancı'nın cenazesi toprağa verildi.

Kazancı'nın okuldan ve sınıftan arkadaşları cami avlusunda gözyaşı döktü. Cenazeye AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, vatandaşlar ve Efe Baran Kazancı'nın sevenleri katıldı.

Öte yandan sürücü Sefer B.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Tren Kazası, Zonguldak, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tren Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya sele teslim Yüzlerce vatandaş tahliye edildi Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
16:45 Erdoğan’dan, İçişleri Bakanı’nı komisyon görüşmelerine almayan CHP’li vekillere sert sözler Erdoğan'dan, İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler
16:02 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
06:16 Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti
01:41 Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı Milyonluk ceza gelebilir Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı! Milyonluk ceza gelebilir
01:27 Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı
00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
00:01 Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 18:30:29. #1.13#
SON DAKİKA: Tren Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.