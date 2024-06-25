Trump'a yönelik 'gizli belge' davasında savcılara yeni konuşma yasağı talebi - Son Dakika
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Trump'a yönelik 'gizli belge' davasında savcılara yeni konuşma yasağı talebi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik 'gizli belge' davasında savcılar, yeni konuşma yasağı talebinde bulundu. Yargıç Aileen Canon ise daha fazla kanıt istedi. Davada Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılırken gizli belgeleri yanında götürdüğü ve yasal incelemeleri engellediği suçlamaları yer alıyor. Savcılar, Trump'ın sözlerinin tehdide yol açtığına dair kanıt sunmaları gerektiğini belirtirken, Trump'ın avukatları ise iddiaları reddetti.

25.06.2024 03:49
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "gizli belge" davasında savcıların yeni konuşma yasağı talebini değerlendiren Yargıç Aileen Canon iddia makamından daha fazla kanıt istedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bu konuda yapılan yasal incelemeleri engellemekle suçlandığı davaya ilişkin duruşma Florida'nın Fort Pierce şehrindeki federal mahkemede yapıldı. Savcıların Trump'a yönelik yeni konuşma yasağı talebini değerlendiren Yargıç Aileen Canon, iddia makamının Trump'ın sözlerinin tehdide yol açtığına dair daha fazla kanıt sunması gerektiğini belirtti. Savcılar ise Trump'ın malikanesinde yapılan aramaya katılan FBI ajanlarına Joe Biden yönetimi tarafından kendisine ateş etme yetkisi verildiği yönündeki iddialarının FBI ajanları için güvenlik riski oluşturduğunu belirterek konuşma yasağı kararı verilmesini talep etti.

Trump'ın avukatları iddiaları reddetti

Trump'ın avukatı Todd Blanche ise, müvekkilinin paylaşımlarında FBI ajanlarına yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını belirterek, "İfadeler çok açık bir şekilde Başkan Biden'a yöneliktir" ifadelerini kullandı. Trump'ın avukatı Emil Bove da, konuşma yasağı talebinin müvekkilinin seçim kampanyası çalışmalarını engellemeye yönelik bir çaba olduğunu savundu. Trump'ın katılmadığı bugünkü duruşma iddia ve savunma makamlarının dinlenmesiyle sona ererken, mahkeme herhangi bir karar vermedi.

Evinde gizli belgeler bulunmuştu

Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesinde 8 Ağustos 2022'de FBI tarafından yapılan aramada devlete ait 100'ü aşkın gizli belge bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Trump'a birçok farklı suçlama yöneltilmişti.

Biden yönetimini suçlamıştı

Malikanesinde yapılan arama ile ilgili olarak Joe Biden yönetimini suçlayan Trump ise internet üzerinden yaptığı açıklamada "Sahtekar Joe Biden'ın Adalet Bakanlığı, Mar-a-Lago'ya yaptığı yasadışı ve anayasaya aykırı baskında FBI'a öldürücü güç kullanma yetkisi verdi. Artık Joe Biden'ın demokrasi için ciddi bir tehdit olduğunu biliyoruz. Zihinsel olarak göreve uygun değildir" ifadelerini kullanmıştı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trump'a yönelik 'gizli belge' davasında savcılara yeni konuşma yasağı talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trump'a yönelik 'gizli belge' davasında savcılara yeni konuşma yasağı talebi - Son Dakika
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