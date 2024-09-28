Trump AVM'de Yangın Paniği

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İstanbul'da Trump AVM'de çıkan yangın, paniğe neden oldu. .

Yangın, 07.10 sıralarında Mecidiköy'de bulunan Trump Alışveriş Merkezi'nde (AVM) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalandırma bölümünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden bir AVM çalışanı yangına müdahale edip, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilen bir kişi 112 ekipleri müdahale etti. - İSTANBUL