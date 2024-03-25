New York Temyiz Mahkemesi, Trump'ın para cezasını indirdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

New York Temyiz Mahkemesi, Trump'ın para cezasını indirdi

New York Temyiz Mahkemesi, Trump\'ın para cezasını indirdi

New York Temyiz Mahkemesi, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın sivil dolandırıcılık davasında çarptırıldığı 464 milyon dolarlık para cezasını 175 milyon dolara indirerek, ödeme süresini 10 gün daha uzattı. Mahkeme ayrıca Trump'ın mal varlığına el koymayı engelledi ve bazı kısıtlamaları durdurdu.

25.03.2024 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York Temyiz Mahkemesi, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın sivil dolandırıcılık davasında çarptırıldığı 464 milyon dolarlık para cezasını 175 milyon dolara indirerek, söz konusu cezayı ödemesi için 10 gün daha süre verdi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın sivil dolandırıcılık davasında çarptırıldığı 464 milyon dolarlık para cezasına ilişkin New York Temyiz Mahkemesi kararını verdi. Temyiz Mahkemesi, Trump'ın sivil dolandırıcılık davasında çarptırıldığı 464 milyon dolarlık para cezasını 175 milyon dolara indirerek, söz konusu cezayı ödemesi için 10 gün daha süre verdi.

Trump'ın mal varlığına el konulması engellendi

Söz konusu karar, New York Başsavcısı Letitia James'in 464 milyon dolarlık para cezasını tahsil etmek için Trump'ın gayrimenkullerine ve banka hesaplarına el koymasına şimdilik engel oldu. Trump'ın New York'taki bir şirkette üç yıl süreyle memur ya da yönetici olarak görev yapmasını yasaklayan ve aynı süre boyunca kendisinin ve kurumsal davalıların New York'taki kredi kuruluşlarından kredi almasını engelleyen kararı da durduran mahkeme, Trump'ın oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump'ın New York'taki şirketlerde iki yıl boyunca memur ve yönetici olarak görev yapmalarını yasaklayan kararını da engelledi. Mahkeme, Trump Organization şirketinin mali durumunu izlemek üzere kurulan mali gözlemcinin yetkilerini genişleten ve arttıran mahkeme kararının devam etmesine karar verdi.

Trump'ın avukatları cezanın 100 milyon dolara indirilmesini talep etmişti

Trump'ın avukatları tarafından 19 Mart'ta New York Temyiz Mahkemesi'ne verilen dilekçede, 464 milyon dolarlık tazminat cezasının tamamını teminat altına almanın mümkün olmadığı belirtilmiş, cezanın 100 milyon dolar olarak belirlenmesi talep edilmişti. Avukatlar, tazminat miktarının büyüklüğü nedeniyle kefil olacak sigorta şirketi bulunamadığını ifade etmişti.

Sivil dolandırıcılık davası

New York Başsavcısı Letitia James tarafından açılan sivil dolandırıcılık davasında Donald Trump, Trump Organization şirketi ile bazı yöneticileri banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek, mal varlıklarının değerini yüksek göstermekle suçlanmıştı. Dava sonucunda Trump ve şirketinde yönetici olarak çalışan oğulları Donald Jr. Trump ile Eric Trump'a toplam 364 milyon dolarlık para cezası verilmişti. Mahkeme masrafları ve ceza faiziyle birlikte Trump'ın ödeyeceği toplam miktarın 464 milyon dolara ulaştığı kamuoyuna yansımıştı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa New York Temyiz Mahkemesi, Trump'ın para cezasını indirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Isparta'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
    20:21 Isparta'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

    Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

  • Adana'da eski karısının kocasını böyle bıçakladı
    20:15 Adana'da eski karısının kocasını böyle bıçakladı

    Adana'da bir kişi, karısının eski eşi ve kardeşleri tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Serhan Y., karısının eski eşi ve kardeşleri tarafından önce darp edilip daha sonra bıçaklandı. Saldırıda Yıldırım, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis ekipleri, olaya karışan eski eş Mahsuni K., kardeşi İbrahim K. ve Bilal K.'yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.

  • İzmir'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen binanın balkonundan sıva parçaları düştü
    20:12 İzmir'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen binanın balkonundan sıva parçaları düştü

    İzmir'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen bir binanın 6. katındaki dairenin balkonundan kopan sıva parçaları, kaldırımda yürüyen yaşlı adamın üzerine düştü. Başından yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


18:58 Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti
18:47 İsrail heyetinin Washington ziyareti iptal edildi İsrail heyetinin Washington ziyareti iptal edildi
18:25 İnternet üzerinden bebek satışı skandalı Bakanlık harekete geçti İnternet üzerinden bebek satışı skandalı! Bakanlık harekete geçti
17:42 BM Güvenlik Konseyi’nde, Gazze’de derhal ateşkes öngören tasarı kabul edildi BM Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de derhal ateşkes öngören tasarı kabul edildi
15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
17:59 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de kritik toplantı Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de kritik toplantı
17:07 B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj
15:59 Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı
15:35 Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi
15:20 Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
14:12 Selim Gülgören’den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 20:26:45. #1.13#
SON DAKİKA: New York Temyiz Mahkemesi, Trump'ın para cezasını indirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement