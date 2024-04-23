Trump'a yönelik 'sus payı' davasında tanık ifadeleri - Son Dakika
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Trump'a yönelik 'sus payı' davasında tanık ifadeleri

Trump\'a yönelik \'sus payı\' davasında tanık ifadeleri

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik tarihi 'sus payı' davasının ikinci gününde davanın tanıklarında David Pecker, Trump hakkındaki hikayeleri satın alarak yayınlamadığını açıkladı. Pecker, Trump'ın cinsel davranışlarıyla ilgili hikayeler satan iki kişiye para ödediğini ancak bunları asla yayınlamadığını açıkladı. Savcılar, Trump'ın evlilik dışı ilişki iddialarının üstünü örterek seçmenleri aldatmasına yardımcı olduğunu öne sürdü.

23.04.2024 23:28
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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik tarihi "sus payı" davasının ikinci gününde davanın tanıklarında David Pecker, Trump hakkındaki hikayeleri satın alarak yayınlamadığını açıkladı.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump hakkında açılan dört ceza davasından biri olan yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla açılan dava ikinci gününde devam ediyor. Dün ve bugün tanık kürsüsüne çıkan National Enquirer yayıncısı David Pecker, Trump'ın kendisini 2016 başkanlık yarışında adaylığına zarar verebilecek hikayeleri bastırmak için kullandığını belirtti.

Pecker, Trump'ın cinsel davranışlarıyla ilgili hikayeler satan iki kişiye para ödediğini ancak bunları asla yayınlamadığını açıklayarak, "Birisi böyle bir kamu görevi için aday olduğunda, bu kadınların National Enquirer gibi bir dergiyi arayarak hikayelerini satmaya çalışmaları çok yaygındır" dedi.

Söz konusu hikayeleri saklama kararının 2015 yılında yapılan bir toplantının ardından alındığını aktaran Pecker, toplantıda Trump'a Enquirer'ın hakkında olumlu hikayeler yayınlayacağını ve kendisine zarar verebilecek hikayeler satan kişilere dikkat edeceğini söylediğini belirtti.

Pecker, Enquirer'ın eski model Karen McDougal'a 2006 ve 2007 yıllarında Trump ile yaşadığı ilişkisi için ödeme yaptığını belirterek, Trump'ın kendisi bunu yapmayı reddettikten sonra hikayeyi satın aldığını söyledi.

Enquirer'ın çatı şirketi American Media, 2018 yılında söz konusu haber için 150 bin dolar ödediğini açıkladı. Trump, McDougal ile ilişkisi olduğunu reddetti. Pecker, Trump Tower'ın kapıcısı Dino Sajudin'in Trump'ın yanında çalışan bir hizmetçiden çocuğu olduğunu iddia eden hikayesi için de 30 bin dolar ödediklerini ve hikayenin doğru olmadığının ortaya çıktığını söyledi.

Pecker, her iki ödemenin de gazetenin normalde hikayeler için ödediği miktarların çok üzerinde olduğunu ifade ederek, "Hikayeyi satın alma kararını kampanyaya ve Bay Trump'a vereceği potansiyel utanç nedeniyle verdim" dedi.

Savcılar, Trump'ın 2016 seçimlerinde karşı karşıya olduğu diğer suçlamalar da düşünülünce evlilik dışı ilişki iddialarının üstünü örterek seçmenleri aldatmasına yardımcı olduğunu öne sürdü.

"Neyi yapmasına izin verilmediğini biliyor ama yine de yapıyor"

Savcı Christopher Conroy, Trump'ın 10 Nisan tarihli sosyal medya paylaşımında Stormy Daniels ve Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'e "adi herifler" dediğine işaret ederek, Trump'ın hakkındaki "konuşma yasağı" emrini ihlal ettiğini söyledi. Conroy, "Neyi yapmasına izin verilmediğini biliyor ama yine de yapıyor. Emirlere itaatsizliği kasıtlı. Kasıtlıdır" dedi.

"Kendimi savunmama izin verilmiyor"

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Trump, kendisine uyması emredilen konuşma yasağına tepki göstererek, bunu bir "rezalet" olduğunu ifade etti. Trump, diğer insanların kendisi hakkımda konuşurken arkasına yaslanmak zorunda kalmaktan rahatsız olduğunu belirterek, "Kendimi savunmama izin verilmiyor" dedi.

Trump, ayrıca tüm gün boyunca mahkeme salonuna hapsolduğu için seçim kampanyası yapamadığına dikkat çekti. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Donald Trump, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trump'a yönelik 'sus payı' davasında tanık ifadeleri - Son Dakika

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