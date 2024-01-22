Trump\'ın zarar tazminatı davası ertelendi

Eski dergi yazarı E. Jean Carroll'un eski ABD Başkanı Donald Trump'a açtığı "zarar tazminatı" davasının bugünkü duruşması, 9 kişiden oluşan jürinin bir üyesinin hastalanması nedeniyle ertelendi.

Magazin dergisi yazarı 80 yaşındaki E. Jean Carroll'un ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a açtığı "zarar tazminatı" davasının 4'üncü duruşması, 9 kişiden oluşan jürinin bir üyesinin hastalığı nedeniyle ertelendi. Yargıç Lewis Kaplan, sekiz jüri üyesiyle duruşmaya devam etmeyi teklif etse de Trump'ın avukatı Alina Habba duruşmayı erteleme talebinde bulundu. Hem Trump'ın hem Carroll'ın hazır bulunduğu duruşmada, Trump'ın ifade vermesi bekleniyordu.

ABD'nin New York kentindeki Manhattan Federal Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasının ne zaman yapılacağı henüz kararlaştırılmazken, Habba, Yargıç Kaplan'dan duruşmanın yarın New Hampshire eyaletindeki ön seçimler nedeniyle çarşamba gününe ertelenmesini talep etti. Yargıç Kaplan, söz konusu talebi dikkate alacağını açıkladı.

Trump'ın avukatı Alina Habba, duruşmanın başında hakim Lewis Kaplan'a ebeveyninin Covid-19'a yakalandığını, kendi testinin negatif çıkmasına rağmen kendisini iyi hissetmediğini belirterek, davaya bir gün ara verilmesini talep etti.

Tazminata karar verilmesi bekleniyor

Trump, Carroll'un daha önce açtığı davada "cinsel taciz" ve "hakaretten" suçlu bulunmuştu. Carroll, ilk hukuk zaferinin ardından cinsel saldırı iddialarıyla ilgili 2019 yılında yaptığı karalayıcı açıklamalar nedeniyle Trump'a yönelik ikinci bir "zarar tazminatı" davası açmıştı.

Yargıç Kaplan, daha önce yaptığı açıklamada, Caroll tarafından açılan yeni davada jürinin Trump'ın ne kadar tazminat ödeyeceğine karar vereceğini belirtmişti. - NEW YORK