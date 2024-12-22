Trump'tan Panama Kanalı İade Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Trump'tan Panama Kanalı İade Talebi

Trump, ABD gemilerine haksız ücret uygulandığını belirterek Panama Kanalı'nın iadesini talep etti.

22.12.2024 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, Panama Kanalı'ndan geçen ABD gemilerine "haksız ücretler" uygulandığını belirterek, "Ülkemizin bu şekilde soyulmasına derhal son verilecektir. Panama Kanalı'nın tam olarak ve sorgusuz sualsiz bize iade edilmesini talep edeceğiz" dedi.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, "Önce Amerika" politikasını uygulamayı sürdürüyor. Gelecek ay başkanlık görevine başlayacak olan Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Panama Kanalı'ndan geçen ABD gemilerine uygulanan ücretleri "haksız" olarak nitelendirerek eleştirdi. Trump açıklamasında, "Donanmamız ve ticaretimiz çok haksız ve adaletsiz bir muameleye maruz kaldı. Panama tarafından talep edilen ücretler çok gülünç. Ülkemizin bu şekilde soyulmasına derhal son verilecektir" dedi.

Çin'in kanal çevresinde artan etkisine işaret eden Trump, "Burayı yönetmek sadece Panama'ya aitti, Çin'e ya da başka birine değil. Yanlış ellere geçmesine 'asla' izin vermeyiz ve vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Panama'nın kanalın güvenli, verimli ve güvenilir bir şekilde işletilmesini sağlayamaması halinde harekete geçeceklerini belirten Trump, "Panama Kanalı'nın tam olarak ve sorgusuz sualsiz bize iade edilmesini talep edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Panama yetkilileri Trump'ın sözlerine yanıt vermedi.

Panama, 1999 yılında tam kontrolü ele geçirdi

Fransa tarafından 1881 yılında başlatılan inşaat yaklaşık 10 yılın ardından çok yüksek maliyet ve işçiler arasında artan salgın hastalıklar nedeniyle durdu. ABD, 1904'te kanal projesini satın alarak, 1914 yılında projeyi tamamladı. ABD Başkanı Jimmy Carter'ın 1977 yılında imzaladığı anlaşmayla Panama Kanalı Orta Amerika ülkesine iade edildi. Panama 1999 yılında kanalın tam kontrolünü ele geçirdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Panama Kanalı, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Savunma, Ekonomi, 3-sayfa, Panama, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trump'tan Panama Kanalı İade Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:49 4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
10:27 Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
10:13 Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
08:34 AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek
01:17 ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 12:25:21. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Panama Kanalı İade Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.