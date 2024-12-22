Trump'tan Panama Kanalı İade Talebi

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ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, Panama Kanalı'ndan geçen ABD gemilerine "haksız ücretler" uygulandığını belirterek, "Ülkemizin bu şekilde soyulmasına derhal son verilecektir. Panama Kanalı'nın tam olarak ve sorgusuz sualsiz bize iade edilmesini talep edeceğiz" dedi.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, "Önce Amerika" politikasını uygulamayı sürdürüyor. Gelecek ay başkanlık görevine başlayacak olan Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Panama Kanalı'ndan geçen ABD gemilerine uygulanan ücretleri "haksız" olarak nitelendirerek eleştirdi. Trump açıklamasında, "Donanmamız ve ticaretimiz çok haksız ve adaletsiz bir muameleye maruz kaldı. Panama tarafından talep edilen ücretler çok gülünç. Ülkemizin bu şekilde soyulmasına derhal son verilecektir" dedi.

Çin'in kanal çevresinde artan etkisine işaret eden Trump, "Burayı yönetmek sadece Panama'ya aitti, Çin'e ya da başka birine değil. Yanlış ellere geçmesine 'asla' izin vermeyiz ve vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Panama'nın kanalın güvenli, verimli ve güvenilir bir şekilde işletilmesini sağlayamaması halinde harekete geçeceklerini belirten Trump, "Panama Kanalı'nın tam olarak ve sorgusuz sualsiz bize iade edilmesini talep edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Panama yetkilileri Trump'ın sözlerine yanıt vermedi.

Panama, 1999 yılında tam kontrolü ele geçirdi

Fransa tarafından 1881 yılında başlatılan inşaat yaklaşık 10 yılın ardından çok yüksek maliyet ve işçiler arasında artan salgın hastalıklar nedeniyle durdu. ABD, 1904'te kanal projesini satın alarak, 1914 yılında projeyi tamamladı. ABD Başkanı Jimmy Carter'ın 1977 yılında imzaladığı anlaşmayla Panama Kanalı Orta Amerika ülkesine iade edildi. Panama 1999 yılında kanalın tam kontrolünü ele geçirdi. - WASHINGTON