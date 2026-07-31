Trump'tan Tarihi Gazze Anlaşması - Son Dakika
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Trump'tan Tarihi Gazze Anlaşması

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Trump, Hamas ve Gazze gruplarının silahsızlandırılması için tarihi bir anlaşma yapıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Kurulu'nun çabaları sonucunda Hamas ve Gazze'deki tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılmasına yönelik "tarihi" bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Trump, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere sürece yönelik katkılarından ötürü teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Gazze'de kalıcı barış çabalarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, Truth sosyal medya platformundan yayınladığı mesajda, Barış Kurulu'nun çabaları sonucunda Hamas ve Gazze'deki tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılmasına yönelik "tarihi" bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Gelişmeyi "Gazze'de kalıcı barış ve güvenlik yolunda atılmış muazzam bir adım" olarak nitelendiren Trump, "Bu anlaşma, Gazze'nin nihayet Filistin halkına yardım etmek için Barış Kurulu ile yakın işbirliği içinde çalışacak yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adımdır. Aynı zamanda, Gazze'nin artık terör saldırıları için bir üs olarak kullanılmamasıyla birlikte, İsrail de hak ettiği güvenliğe kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

"Barış Planında önemli bir dönüm noktası"

Varılan anlaşmanın kendisi öncülüğünde hayata geçirilen "20 Maddelik Gazze Barış Planı"nın uygulanmasında "önemli bir dönüm noktası" olduğunun altını çizen Trump, "Anlaşma, dikkatlice yapılandırılmış aşamalar halinde yürütülecektir. Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri geri çekilecek ve Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze'nin güvenliğinin sorumluluğunu üstlenmek üzere yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacaktır" dedi.

"Tarihi bir ilerleme kaydettik"

Gazze'de 1 yıl önce şiddetli bir savaş ile insani krizin yaşandığını ve rehinelerin bulunduğunu hatırlatan Trump, "Tarihi bir ilerleme kaydettik ve hala yapacak çok işimiz var" değerlendirmesinde bulundu. Sürece katkı sağlayan ülkeleri de unutmayan Trump, "Arabulucular Mısır, Katar ve Türkiye'ye önemli çabaları için, olağanüstü ekibime yorulmadan çalışarak bu tarihi atılımı mümkün kıldıkları için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Trump, "7 Ekim'de Gazze'den yükselen tehdidin yeniden oluşmasına izin verilmeyecektir. Bu anlaşma kapsamında Gazze, nihayet halkına hizmet eden yeni bir Filistin hükümetinin ellerinde olacaktır. Asla başarılamaz görülen bu inanılmaz gelişme için herkesi tebrik ederim" dedi.

Kaynak: İHA

Donald Trump, Politika, 3. Sayfa, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trump'tan Tarihi Gazze Anlaşması - Son Dakika

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