Trump, Venezuelalı suçluları El Salvador'a gönderdi - Son Dakika
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Trump, Venezuelalı suçluları El Salvador'a gönderdi

Trump, mahkeme kararıyla engellenmesine rağmen Venezuelalı çete üyelerini El Salvador'a sınır dışı etti.

17.03.2025 11:30
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ABD Başkanı Donald Trump, mahkeme tarafından engellenmesine rağmen Venezuelalı çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere konulmak üzere sınır dışı etti.

ABD Başkanı Donald Trump, yabancı suçluları sınır dışı etmeye başladı. ABD'deki yüzlerce Venezuelalı çete üyesi, mahkeme kararına rağmen Trump'ın talimatıyla El Salvador'daki yüksek güvenlikli hapishanelere gönderildi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bunlar, sahtekar Joe Biden ve radikal sol Demokratlar tarafından ülkemize gönderilen canavarlar. Buna nasıl cüret ederler. El Salvador'a ve özellikle Başkan Bukele'ye, beceriksiz Demokrat lider yüzünden ABD'nin başına gelmesine izin verilen bu korkunç durumu anladığınız için teşekkür ederiz. Unutmayacağız" dedi.

Mahkeme engellemişti

Yargıç James Boasberg cumartesi günü akşam saatlerinde görülen duruşmada, Yabancı Düşmanlar Yasası'nın 14 gün boyunca kullanılmasının engellenmesine hükmetmiş ve yasanın başka bir ülke tarafından işlenen ve savaşmakla eşit olan "düşmanca eylemleri" kapsadığını belirtmişti. Boasberg duruşmada, yasaya göre işlem gören göçmenleri taşıyan tüm uçuşların ABD'ye geri dönmesi gerektiğini belirtmişti. Trump ise son yıllarda göçmen akışındaki artışı savaşa benzettiği için yasayı kullanma yetkisi olduğunu ifade etmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tek bir şehirdeki tek bir yargıç, ABD topraklarından fiziksel olarak sınır dışı edilen yabancı teröristlerle dolu bir uçağın hareketlerini yönlendiremez" dedi. Mahkemenin yasal bir dayanağının olmadığını belirten Leavitt, federal mahkemelerin genellikle bir başkanın dış işleri nasıl yürüttüğü konusunda yargı yetkisine sahip olmadığını söyledi.

"238 çete üyesi ülkemize getirildi"

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela suç örgütü Tren de Aragua'nın ilk 238 üyesi ülkemize geldi. Hemen bir yıllık (yenilenebilir) bir süre için Terörizm Hapishane Merkezi CECOT'a transfer edildiler. ABD onlar için çok düşük, ancak bizim için yüksek bir ücret ödeyecek" dedi.

ABD'nin aynı zamanda El Salvador'un aradığı 2 elebaşı da dahil olmak üzere 23 MS-13 çetesi üyesinin ülkeye gönderildiğini belirten Bukele, "Bunlardan biri suç örgütünün en üst yapısının bir üyesi. Bu, istihbarat toplamayı tamamlamamıza, eski ve yeni üyeleri, para, silahlar, uyuşturucular, işbirlikçiler ve sponsorlar dahil olmak üzere MS-13'ün son kalıntılarının peşine düşmemize yardımcı olacak" ifadesini kullandı. Organize suçla mücadelede ilerlemeye devam ettiklerini kaydeden Bukele, "Ancak bu sefer müttefiklerimize de yardım ediyor, hapishane sistemimizi kendi kendini idame ettirebilir hale getiriyor ve ülkemizi daha da güvenli bir yer haline getirmek için hayati istihbarat elde ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bukele, suçluların gönderilmesini teklif etmişti

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Şubat ayında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ziyareti sırasında ABD'de suç işleyen yasa dışı göçmenlerin ücret karşılığında El Salvador'daki yüksek güvenlikli hapishanelere konulmasını teklif etmişti.

Hücrelerde 80 mahkum kalıyor

El Salvador'da Latin Amerika'nın en büyük hapishanesi olan ve 40 bin mahkum kapasiteli yüksek güvenlikli CECOT hapishanesi, ülkede suça karşı sert baskının bir sembolü olarak görülüyor. Hapishanedeki hücrelerde 80 veya daha fazla mahkum tutuluyor. Mahkumlar, yatak ve yastığın bulunmadığı metal ranzalarda uyuyor. Hücrelerde açık bir tuvalet, içme suyu için ise tek büyük bir kap bulunuyor. Mahkumlar yalnızca grup egzersizi veya İncil okumaları için koridorda günde 30 dakikalık bir mola verebiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde yer alan bir açıklamada, El Salvador'daki hapishanelerin "sert ve tehlikeli" olduğu belirtiliyor. Aşırı kalabalık olan hapishanelerin mahkumların sağlığı ve hayatları için ciddi bir tehdit oluşturduğu kaydedilen açıklamada, birçok tesiste sanitasyon, içme suyu, havalandırma, sıcaklık ve aydınlatmanın yetersiz olduğu veya hiç olmadığı ifade ediliyor. - SAN SALVADOR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trump, Venezuelalı suçluları El Salvador'a gönderdi - Son Dakika

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