Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › TSK, Barış Pınarı'nda 14 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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