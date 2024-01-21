 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, teröristlerin hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri 7 PKK/YPG\'li teröristi etkisiz hale getirdi
21.01.2024 - 13:38,
Abone Ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde 7 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Suriye, YPG, PKK, TSK, Suriye, Savunma, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika


10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50
Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor

Son Dakika
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50 Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:09:35. #1.11#
SON DAKİKA: MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement