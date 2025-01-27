TSO Başkanı Alkollü Araçla Kaza Yaptı

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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, alkollü kullandığı kendi makam aracı Togg ile kaza yaptı. Bursa şehir merkezinde 2 ayrı araca çarparak duran Başkan Hasan Hamaloğlu, yapılan kontrolde 0.99 promil alkollü çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Togg marka makam aracı ile şehir turuna çıkan Gemlik TSO Başkanı Hasan Hamaloğlu, Çekirge Caddesi Çelikpalas Oteli kavşağına gelmeden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Biri ticari taksi 2 ayrı araca çarpan Başkan Hamaloğlu'nun kullandığı aracı orta refüje çıkıp terazide kaldı. Hamaloğlu kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından alkol kontrolü yapılan Hasan Hamaloğlu'nun 0.99 promil alkollü olduğu belirlendi. Araçlar çekiciyle otoparka çekilirken kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı. - BURSA