Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane\'de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan

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Ferdi Tayfur için hastanenin önüne geldi! Herkes ona baktı

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Usta sanatçının acı haberi sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından tüm gözler uzun süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'a çevrilmişti. Tuğçe Tayfur akşam saatlerinde, babasını son kez görmek için Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne gitti.

"AYIRDINIZ BENİ BABAMDAN"

Babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaşan Tuğçe Tayfur'un ağlama krizine girdiği görüldü. Tayfur'un ağlarken "Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız kalmız burada babam" dediği duyuldu.

"GÖZYAŞLARI BİR AN OLSUN DİNMEDİ"

Tuğçe Tayfur'un yakın arkadaşı Murat Uçmaz, sosyal medya hesabından Tuğçe'nin görüntülerini paylaşmış, "Canım arkadaşımın gözyaşları bir an olsun dinmedi. İğnelerle zor ayakta duruyor." ifadelerini kullanmıştı.





FERDİ TAYFUR YARIN DEFNEDİLECEK

Usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Tayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından cenaze törenine ilişkin açıklama yaptı. Gözalıcı, "Düzeltme Yoğun katılım sebebi ile sayın Ferdi Tayfur'un cenaze namazı Anma töreni sonrası Levent Barbaros Hayrettin paşa caminde kılınacaktır." ifadelerini kullandı. Daha önce yapılan açıklamada "Sayın Ferdi Tayfur için Cumartesi günü saat 12:00 da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Emirgan Çınaraltı Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası, ikindi namazını müteakiben Yeniköy'de aile mezarlığına defnedilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.