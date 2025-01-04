Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan - Son Dakika
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Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan

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Arabesk müziğin duayen ismi usta sanatçı Ferdi Tayfur'un uzun süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Zincirlikuyu Gasilhanesi'nde fenalaştı.

04.01.2025 02:06
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Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Usta sanatçının acı haberi sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından tüm gözler uzun süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'a çevrilmişti. Tuğçe Tayfur akşam saatlerinde, babasını son kez görmek için Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne gitti.

Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan

"AYIRDINIZ BENİ BABAMDAN"

Babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaşan Tuğçe Tayfur'un ağlama krizine girdiği görüldü. Tayfur'un ağlarken "Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız kalmız burada babam" dediği duyuldu.

"GÖZYAŞLARI BİR AN OLSUN DİNMEDİ"

Tuğçe Tayfur'un yakın arkadaşı Murat Uçmaz, sosyal medya hesabından Tuğçe'nin görüntülerini paylaşmış, "Canım arkadaşımın gözyaşları bir an olsun dinmedi. İğnelerle zor ayakta duruyor." ifadelerini kullanmıştı.

Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştı


FERDİ TAYFUR YARIN DEFNEDİLECEK

Usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Tayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından cenaze törenine ilişkin açıklama yaptı. Gözalıcı, "Düzeltme Yoğun katılım sebebi ile sayın Ferdi Tayfur'un cenaze namazı Anma töreni sonrası Levent Barbaros Hayrettin paşa caminde kılınacaktır." ifadelerini kullandı. Daha önce yapılan açıklamada "Sayın Ferdi Tayfur için Cumartesi günü saat 12:00 da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Emirgan Çınaraltı Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası, ikindi namazını müteakiben Yeniköy'de aile mezarlığına defnedilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştı
Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane\'de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan

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Son Dakika 3.Sayfa Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Gürhan AKSOY:
    Gerçek sevgi, hayatta iken gösterilir, ölümden sonra sergilenen hüzün sadece geçmişteki ihmallerin sessiz bir itirafıdır, vicdan azabının yansımasıdır. 55 3 Yanıtla
  • Saim Dolanbay:
    Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet Olsun İnşallah. 17 21 Yanıtla
  • Fk:
    timsah göz yaşlarına kimse inanmaz işine bak hayattayken bir gün olsun babasına rahatlık vermiyen kocasıylan beraber babasına düşmanlık eden biri şimdi şimdi gelmiş ağlıyor yalan göz yaşları herkes tarafından farkedilir miras icin ağlıyor ferdi tayfur onu evlatlıktan men etmişti yanılmıyorsam vasiyetnamesini okusunlar nerde vasiyeti neden gizliyorlar ayiptir ayip bir baba evladıyla küs bir şekilde bu dünyadan ayrılırsa bir sebebi var malda yalan mülkte yalan albirazda sen oyalan şimdi uğruna babanla küs olduğun dünya malı senin olsun kocanla kardeş payı yapın yazık oldu ferdiye bunun gibi evlat düşman başına 19 0 Yanıtla
  • Tahsin Derin:
    Ferdi Tayfur sadece senin baban değildi tüm Türk halkın babasıydı o bizim babamızdı niye soruyorum neden herşe böyle geç kalıyoruz şimdi hellallık alaçak baba daha yok bu dünyada o artık anlıyormusun gitti gitti gelmeyeçe tüm gün hem şarkıları hem filimlerine baka baka ben bile kahroluyorum siz evlat olarak bu babayı niye ihmal ettiniz Ferdi baba sadece sizin babanız değildi bizlerinde babasıydı Türk haklın babasıydı hiç olmadı böyle gidişi şaka gibiydi gani gani rahmet eylesin. 12 4 Yanıtla
  • Yusuf Yıldırım:
    Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun inşallah. 15 0 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    Ferdi baba olmadı baba 6 8 Yanıtla
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