Tüketici Konfederasyonu'ndan İSKİ hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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Tüketici Konfederasyonu'ndan İSKİ hakkında suç duyurusu

Tüketici Konfederasyonu, çocuk parkının bulunduğu noktadan kanalizasyon atığının denize bırakıldığı ve çevrenin kasten kirletildiği iddiasıyla İSKİ hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan Tüketici Konfederasyonu Çevre Komisyonu Başkanı Zafer Murat Çetintaş, 'Tam 5 kez basın yayın aracılığıyla İSKİ'ye şikayetlerimi tekrarladım fakat dikkate alınmadık. Kesinlikle siyasi bir yapı yoktur, çevre herkese aittir. Yurttaşlara er alanda duyarlı olmalarını ve kendi yaşadıkları doğal alanlarla çevreyi korumaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz' dedi.

21.03.2024 00:12  Güncelleme: 00:13
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Tüketici Konfederasyonu'ndan İSKİ hakkında suç duyurusu

İSTANBUL - Tüketici Konfederasyonu, çocuk parkının bulunduğu noktadan kanalizasyon atığının denize bırakıldığı ve çevrenin kasten kirletildiği iddiasıyla İSKİ hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan Tüketici Konfederasyonu Çevre Komisyonu Başkanı Zafer Murat Çetintaş, "Tam 5 kez basın yayın aracılığıyla İSKİ'ye şikayetlerimi tekrarladım fakat dikkate alınmadık. Kesinlikle siyasi bir yapı yoktur, çevre herkese aittir. Yurttaşlara er alanda duyarlı olmalarını ve kendi yaşadıkları doğal alanlarla çevreyi korumaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz" dedi.

Tüketici Konfederasyonu çocuk parkının bulunduğu noktadan kanalizasyon atığının denize bırakıldığı ve çevrenin kasten kirletildiği iddiasıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"Suçun mağduru, toplumu oluşturan tüm bireylerdir. Hatta tüm insanlık bu suçun mağdurudur"

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, "İSKİ Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Sarıyer ve Beylikdüzü'nde kanalizasyon atıklarının doğrudan deniz kıyı kenarına boşaltıldığının Konfederasyonumuz tarafından öğrenilmesi üzerine halkın güvenliği ve sağlığı için yetkililer hakkında ihbar ve şikayette bulunma zaruriyeti hasıl olmuştur. Sarıyer Yenimahalle'de çocuk parkının bulunduğu noktadan kanalizasyon atığının denize bırakıldığı ve etrafa yayıldığı, deniz suyunun renginin değişerek çok kötü koku oluştuğu eskiden bu bölgede yüzmek için denize girilirken artık koku ve pis görüntüden dolayı çocuk parkına dahi kimsenin gelmediği, mahalle ve bölge halkının bu durumdan ciddi anlamda rahatsız oldukları kamuoyundan öğrenilmiştir. Suçun mağduru, toplumu oluşturan tüm bireylerdir. Hatta tüm insanlık bu suçun mağdurudur. Soruşturma yapılarak halkın sağlığını tehdit eden bu duruma bir an önce son verilmesinin sağlanarak ve suç konusu eylemi gerçekleştiren yetkili ve görevli İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi hakkında üzerlerine atılı suçtan cezalandırılmaları için kamu davası açılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Kanalizasyonun doğrudan denize atılmasıyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduk"

Konuya ilişkin açıklama yapan Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, "Tüketici Konfederasyonu olarak İSKİ hakkında Sarıyer bölgesindeki kanalizasyonun doğrudan denize atılmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Çevreyi kirleten bu olumsuz durumla ilgili konuyu yargıya taşıdık" dedi.

"Tam 5 kez basın yayın aracılığıyla İSKİ'ye şikayetlerimi tekrarladım fakat dikkate alınmadık"

Tüketici Konfederasyonu Çevre Komisyonu Başkanı Zafer Murat Çetintaş ise yaptığı açıklamasında, "Sarıyer Yenimahalle'de meydana gelen kanalizasyon akıntısı hemen çocuk parkının önündedir ve ben tam 5 kez basın yayın aracılığıyla İSKİ'ye şikayetlerimi tekrarladım fakat dikkate alınmadık. Biz kesinlikle bu örnekleri yıllardır devam ettiriyoruz, her türlü alanda çalışıyoruz. Kesinlikle siyasi bir yapı yoktur, çevre herkese aittir. Sağı da solu da yoktur, Anayasa'nın 56.maddesi herkese açıktır. Bizim gibi yurttaşlara şu çağrıda bulunmak istiyoruz, her alanda duyarlı olmalarını ve kendi yaşadıkları doğal alanlarla çevreyi korumaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tüketici Konfederasyonu'ndan İSKİ hakkında suç duyurusu - Son Dakika

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