Tulkarem Mülteci Kampı’na Hava Saldırısı - Son Dakika
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Tulkarem Mülteci Kampı’na Hava Saldırısı

İsrail'in Batı Şeria'daki hava saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti.

03.10.2024 23:31
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İsrail'in Batı Şeria'da bulunan Tulkarem Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Filistin'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria bölgelerine yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Batı Şeria'da bulunan Tulkarem Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusu, saldırıyı doğrulayarak, saldırıyı İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet ile ortak bir operasyon olarak nitelendirdi. - BATI ŞERİA

Kaynak: İHA

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