Tunceli Çemişgezek\'te kayıp motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Kemaliye\'de bulundu

Tunceli Çemişgezek'te kayıp motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Kemaliye'de bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli Çemişgezek'te 2 gündür haber alınamayan motosiklet sürücüsünün cansız bedeni, Erzincan Kemaliye'de uçurumda bulundu. Motosikletiyle uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybettiği tahmin edilen sürücünün cenazesi Cihangir köyünde toprağa verildi.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan Orhan Özkan Bağcı'nın cansız bedeni, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulundu.
Çemişgezek ilçesine bağlı Cihangir köyünde yaşayan Bağcı, motosikletiyle Buğdaypınar köyü istikametinden Çemişgezek'e gitmek üzere yola çıktı.
Bağcı'dan 2 gündür haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında jandarma ekipleri, Bağcı'nın cansız bedenini Buğdaypınar köyüne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki uçurumda buldu.
Bağcı'nın motosikletiyle uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Bağcı'nın cenazesi, Cihangir köyünde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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