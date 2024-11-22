Tunceli\'de Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Gözaltı

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Tunceli merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı

TUNCELİ - Tunceli'de "İsminiz terör örgütü soruşturmasına karıştı hesabınızdaki para devlet kontrolüne alınması gerekiyor" diyerek vatandaşın 1 milyon 219 bin lirasını dolandıran şahıslara yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

2 Eylülde kendisini polis-savcı olarak tanıtan ve "İsminiz terör örgütü soruşturmasına karıştı hesabınızdaki para devlet kontrolüne alınması gerekiyor" diyerek Tunceli'de E.Ö. İsimli vatandaşın 1 milyon 219 bin 950 lirasını dolandıran şahıslara yönelik çalışmalar neticesinde 8 şüpheli tespit edildi. 20 Kasımda Ankara, İstanbul, Artvin illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şahısların üzerlerinden ve ikametlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı tespit edilen toplamda 17 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 21 adet banka hesap kartı, 1 adet flash belleke el konuldu.

Şüpheli şahıslar bugün Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edildi.