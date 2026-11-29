Tunceli'de emniyet ekipleri huzur denetiminde 630 kişi ve 178 aracı denetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli genelinde düzenlenen huzur denetimlerinde 630 kişi ve 178 araç sorgulandı. Emniyet ekiplerince yapılan denetimlerde 35 umuma açık işletme kontrol edilirken trafik kurallarını ihlal eden 4 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen huzur denetimlerinde 630 şahıs ve 178 araç sorgulanırken, 35 umuma açık işletme kontrol edildi.
Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların güvenliği, kamu düzeninin sağlanması amacıyla huzur ve güven denetimleri gerçekleştirildi. Söz konusu denetimlerde, 630 şahıs ve 178 araç sorgulanırken, 35 umuma açık işletme kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 4 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İHA
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