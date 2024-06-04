Tunceli'de Gösteri ve Yürüyüşler 7 Gün Boyunca Yasaklandı - Son Dakika
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Tunceli'de Gösteri ve Yürüyüşler 7 Gün Boyunca Yasaklandı

Tunceli Valiliği, Tunceli il sınırları içerisindeki meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda gerçekleştirilecek basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, protesto eylemi gibi tüm etkinliklerin 4 Haziran saat 00.01 ile 10 Haziran saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

04.06.2024 09:13
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Tunceli'de gösteri ve yürüyüşler 7 gün boyunca yasaklandı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mezkur kanun hükümleri çerçevesinde valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler dışında Tunceli il sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 4 Haziran saat 00.01 ile 10 Haziran saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Gösteri ve Yürüyüşler 7 Gün Boyunca Yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de Gösteri ve Yürüyüşler 7 Gün Boyunca Yasaklandı - Son Dakika
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