Tunceli\'de havaya ateş açan şahıs polis müdahalesiyle etkisiz hale getirildi

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Tunceli'de havaya ateş açan şahıs, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Tunceli merkez Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.M. isimli şahıs, cadde üzerinde bilinmeyen bir nedenle belindeki silahla havaya ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören şahıs, silahını başına dayayarak intihara kalkıştı. Ekiplerin müdahalesiyle şahsın intihar girişimi önlendi. Gözaltına alınan şahıs, polis merkezine götürüldü. - TUNCELİ