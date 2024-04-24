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Tunceli'de havaya ateş açan şahıs, polis tarafından etkisiz hale getirildi... O anlar kamerada

TUNCELİ - Tunceli'de havaya ateş açan şahıs, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Tunceli merkez Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.M., cadde üzerinde bilinmeyeni bir nedenle belindeki silahla havaya ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören şahıs, silahını başına dayayarak intihar etmek istedi. Ekiplerin müdahalesiyle şahsın intihar girişimi önlendi. Gözaltına alınan şahıs, polis merkezine götürüldü.