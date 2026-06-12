Tunceli'de İnşaatta İşçi Düştü, Hayatını Kaybetti

Tunceli'de çalıştığı inşaattan düşen bir işçi hayatını kaybetti.

Olay, Tunceli'de restorasyon çalışmaları süren Kültür Merkezi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Şakalar (35) adlı işçi, dengesini kaybederek inşaattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatih Şakalar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TUNCELİ