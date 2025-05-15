Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kamyonunun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelene kazada, 1 kişi yaralandı.
Olay, Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, şarampole yuvarlandı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Pertek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tunceli'de Kamyon Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı - Son Dakika
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