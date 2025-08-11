Tunceli\'de Kurt Saldırısı: 30 Koyun Telefon Oldu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kurt saldırısı sonucu oluşan izdihamda 30 koyun telef oldu.

Olay, Ovacık ilçesi Haydar Baba yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üretici Murat Bitkin'in sürüsüne kurt saldırdı. Çoban köpekleri kurtların saldırısını engellerken, oluşan korku ve izdihamdan ötürü 30 koyun telef oldu. - TUNCELİ