Tunceli'de Minibüs Kazası Güvenlik Kamerasında

Tunceli'deki minibüsün iki araca çarptığı kaza kamerada

TUNCELİ - Tunceli'de minibüsün iki araca çarptığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Tunceli- Elazığ karayolu Kanoğlu mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen minibüs, iki araca arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.