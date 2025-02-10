Tunceli\'de Öğrenci Pencereden Atladı

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Tunceli'de üniversite öğrencisi genç kız, kaldığı yurdun 5'inci katından aşağı atladı. Durumu ağır olan öğrencinin tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Tunceli merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan Kız Öğrenci Yurdu B Blok'ta pazar günü sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Munzur Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Z.T., 5'inci kattaki odasının camından atladı. Oda arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan Z.T.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan öğrenci, ambulansla Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen öğrencinin hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TUNCELİ