Tunceli'de Şiddetli Yağış: Yıldırım İsabet Eden 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Tunceli'de Şiddetli Yağış: Yıldırım İsabet Eden 2 Kişi Yaralandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağışta yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı. Hayvanların telef olduğu ilde, yüzlerce dönüm ekili alan zarar gördü. Tunceli Valiliği, zarar tespiti için çalışma başlattı.

10.07.2024 12:55
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağışta yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı. Çok sayıda hayvanın da telef olduğu ilde, yüzlerce dönüm ekili alan zarar gördü.

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Kızık köyünde dün etkili olan şiddetli yağışta hayvanlarını otlatan Barış G. ve Olcay Y.'ye yıldırım isabet etti. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince Ovacık Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar, buradan Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tunceli genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle derelerin taşması sonucu yollar zarar gördü. Çok sayıda hayvan telef olurken, yüzlerce dönüm ekili alan da zarar gördü.

Tunceli Valiliği koordinesinde ilgili kurumların zarar tespiti için çalışma başlattığı öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Şiddetli Yağış: Yıldırım İsabet Eden 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de Şiddetli Yağış: Yıldırım İsabet Eden 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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