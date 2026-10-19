Tunceli'de silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan şüpheli yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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Tunceli'de silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan şüpheli yakalanıp tutuklandı

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Tunceli\'de silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan şüpheli yakalanıp tutuklandı
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Tunceli'de alacak-verecek meselesi yüzünden iki arkadaş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve 1 kişi bacağından yaralandı. Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak kasten yaralama suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Tunceli'de alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 şahsı yaralayarak kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Atatürk Mahallesi'nde iki arkadaş arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda O.A. bacağından yaralanırken, şüpheli Ö.Y. kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kaçan şüpheli, Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.Y., kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Tunceli Devlet Hastanesi3. SayfaGüvenlikTunceliOlaylarGüncelPolisSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan şüpheli yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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