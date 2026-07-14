Tunceli'de Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli'de Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

14.07.2026 07:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazımiye'de kıraathane önünde silahlı saldırıya uğrayan Z.A. ağır yaralandı, saldırganlar yakalandı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kıraathane önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.

Olay, Nazımiye ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce Düzgün Baba Ziyareti'nde kutsal olduğu kabul edilen bölgeyi tahrip ettiği iddiasıyla kamuoyunda gündeme gelen Z.A., kıraathane önünde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Saldırganlar ticari taksiyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, jandarma helikopteriyle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan saldırganlar U.Z.D. ile yaşı küçük G.E. ise Kıl köyü yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinin yakınında suç aleti silah ile şüphelinin olay esnasında giydiği, kaçmak ve tanınmamak amacıyla değiştirdikten sonra attığı değerlendirilen kıyafetler ele geçirildi. Birer suç kayıtları bulunan şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

Öte yandan olayın Düzgün Baba Cemevi'ne yapılan bağışlarla ilgili mevcut cemevi yönetimi ile Çevreci köyü muhtarı ve yakınları arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı, taraflar arasında yaklaşık 5 yıldır devam eden hukuki sürecin bulunduğu ve olayın bu nedenle gerçekleştiğinin değerlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Tunceli, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
KKTC resti çekti Rum kesimini küplere bindirecek teklif KKTC resti çekti! Rum kesimini küplere bindirecek teklif
Ahbap soruşturması derinleşiyor 3 milyon dolarlık senette çarpıcı detay Ahbap soruşturması derinleşiyor! 3 milyon dolarlık senette çarpıcı detay
Bodrum’da dehşet Restoranda kurşun yağmuruna tuttular Bodrum'da dehşet! Restoranda kurşun yağmuruna tuttular

06:58
Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar Araç kullanımında yeni dönem
Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar! Araç kullanımında yeni dönem
06:47
İsrail basınından dikkat çeken analiz Türkiye’nin hamlesi Tel Aviv’i endişelendirdi
İsrail basınından dikkat çeken analiz! Türkiye'nin hamlesi Tel Aviv'i endişelendirdi
06:39
AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan’a umut hakkı da özel statü de yok
AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok
06:32
Piyasalarda deprem Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı
Piyasalarda deprem! Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı
06:11
Savaş büyüyor ABD saldırdı, İran Hürmüz’de iki tankeri hedef aldı
Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı
22:59
Kılıçdaroğlu açık kapı bıraktı: Kurultayda yeniden aday olacak mı
Kılıçdaroğlu açık kapı bıraktı: Kurultayda yeniden aday olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 07:14:26. #7.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.