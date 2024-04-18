Tunceli'de terör örgütüne yönelik operasyonda 8 sığınak ve EYP düzenekleri ele geçirildi - Son Dakika
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Tunceli'de terör örgütüne yönelik operasyonda 8 sığınak ve EYP düzenekleri ele geçirildi

Tunceli\'de terör örgütüne yönelik operasyonda 8 sığınak ve EYP düzenekleri ele geçirildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 8 sığınak tespit edildi ve içerisinde EYP düzenekleri ile yaşam malzemeleri bulundu. Operasyon sonucunda ele geçirilen malzemeler arasında 3 adet EYP düzeneği, 9 adet pil bloğu, 5 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 2 adet akü ve çok sayıda teknik malzeme yer alıyor.

18.04.2024 18:42
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TUNCELİ (İHA) – Tunceli'de terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 sığınak, EYP düzenekleri ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 17 Nisanda Hozat ilçesi Atnalı Anabarınma Alanı Kuru Dere Mahallesi, Kurt Tepeleri, Beşik Tepe, Meteris Tepe ve Tahar Çayı bölgelerinde Şehit Savcı Murat Uzun operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 8 sığınak tespit edildi. Yapılan aramalarda 3 adet EYP düzeneği, 9 adet pil bloğu, 5 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 2 adet akü, çok sayıda teknik ve yaşam malzemesi, ele geçirildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de terör örgütüne yönelik operasyonda 8 sığınak ve EYP düzenekleri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de terör örgütüne yönelik operasyonda 8 sığınak ve EYP düzenekleri ele geçirildi - Son Dakika
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