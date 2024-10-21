Tunceli'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

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Tunceli'de iki araç çarpıştı: 7 yaralı

TUNCELİ - Tunceli'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli- Elazığ karayolu Atatürk Viyadüğü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 07 NB 207 ile 62 AH 816 plakalı otomobil virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak 112 ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yolda araç kuyrukları oluşurken araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.