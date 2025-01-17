Tunceli'de Trafik Kazası: Baba ve Oğul Yaralandı - Son Dakika
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Tunceli'de Trafik Kazası: Baba ve Oğul Yaralandı

Tunceli\'de Trafik Kazası: Baba ve Oğul Yaralandı

Tunceli-Pülümür kara yolunda meydana gelen kazada baba ve oğlu yaralandı, sağlık durumları iyi.

17.01.2025 11:54
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Tunceli- Pülümür kara yolunda meydana gelen trafik kazasında baba ile oğlu yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Tunceli-Pülümür kara yolu Büyükyurt yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolun alt bölümüne düştü. Meydana gelen kazada araçta bulunan F.C. (55) ile oğlu U.C. (26) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Trafik Kazası: Baba ve Oğul Yaralandı - Son Dakika

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