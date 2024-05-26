Tunceli\'de traktör kazası: Sürücü yaralandı

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, Çemişgezek ilçesine bağlı Cebe köyü kollik tut mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cebe köyü Müştak mezrasından tarlasına gitmek isteyen Y.Y. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - TUNCELİ