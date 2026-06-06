Tunceli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Tunceli'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 şüpheli tutuklandı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Üniversite Uygulama Noktası'nda durdurulan bir ticari takside yapılan aramada 401 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli üzerinde yapılan çalışmaların devamında, şüphelilerden birinin ikametinde gerçekleştirilen aramada ayrıca 20,27 gram esrar maddesi bulundu. Öte yandan adreste yapılan aramada ele geçirilen 14 şişe bandrolsüz alkole ilişkin 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere gerekli adli ve idari süreç başlatıldı.

"Narkotik Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TUNCELİ