Tunceli'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında B.K. isimli şahıs gözaltına alınırken şahsın ikametinde yapılan aramada 51,74 gram esrar, 1,40 gram kenevir tohumu, 17 bin 565 TL, 800 dolar nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TUNCELİ