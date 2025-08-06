Tunceli\'de Uyuşturucu ve Kaçak Av Operasyonu

Tunceli'de jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda ve miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra kaçak avlanan kaya kartalı trofesi ve dağ keçisi boynuzu ele geçirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Asayiş birimleri tarafından Mazgirt ilçemiz Dallıbel köyünde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen İ.G.'nin ikametine operasyon düzenledi. Şüphelinin ev ve eklentilerinde; 50 kök kenevir bitkisi, 176 gram satışa ve kullanıma hazır kubar esrar, suçtan ele edilen 5 bin 900 Euro, 1 adet uyuşturucu üretiminde kullanılan filizlendirme/iklimlendirme aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet cep telefonu, 1 adet kaçak avlanan kaya kartalı trofesi, 1 adet kaçak avlanan dağ keçisi boynuzu, 300 metre sulama hortumu ve 1 adet bong olarak tabir edilen uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti yanında kaçak avcılık suçundan da adli ve idari işlemlere başlanıldığı bildirildi. - TUNCELİ