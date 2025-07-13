Tunceli\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk ve meşelik alanda çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Çemişgezek ilçesine bağlı Türkiye'de dutun merkezi olarak bilinen Ulukale köyünde otluk ve meşelik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çemişgezek Belediyesi itfaiyesi, jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla alevler yerleşim yerine ve dut bahçelerine ulaşmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 30 dönümlük otluk ve meşelik alan zarar gördü. - TUNCELİ