Tunceli\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Tutuklama

Tunceli'de polis ekiplerince yasa dışı bahis suçlarına yönelik yürütülen operasyonda 3 şüpheli tutuklanırken, banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde 274 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 7258 Sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Yapılan teknik ve finansal incelemelerde, şüphelilerin başkalarına ait banka ve hesap kartlarını belirli ücretler karşılığında satın aldıkları ya da kiraladıkları, bu hesapları yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen haksız kazancın transferinde kullandıkları tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüpheliler D.B.A., S.T. ve A.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ile hesabı ele geçirilen bir şahsa ait banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde toplam 274 milyon 793 bin 734 TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TUNCELİ