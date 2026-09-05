Tunceli Hozat\'ta çıkan kuru ot yangını ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü

Tunceli'nin Hozat ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, ekipler ve köylülerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Hozat ilçesine bağlı Çağlarca köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kuru otların tutuşması üzerine yangını fark eden köylüler ile itfaiye ekipleri bölgeye müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, çevreye ve yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.