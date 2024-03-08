Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu: 'İlimizde herhangi bir terörist unsur bulunmamaktadır' - Son Dakika
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Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu: 'İlimizde herhangi bir terörist unsur bulunmamaktadır'

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 40 yıl süren zorlu dönemin ardından şu anda kentte herhangi bir terörist unsur bulunmadığını söyledi. Dağlarda, taşlarda huzur olduğunu ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, herkesi Tunceli'nin doğal güzelliklerini görmeye davet etti.

08.03.2024 19:01
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Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu: "İlimizde herhangi bir terörist unsur bulunmamaktadır"

TUNCELİ - Tunceli'nin en güzel illerinden bir tanesi olduğunu belirten Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Belki ilk 3'e girebilecek kadar güzel bir yer. Fakat insanımız bunu keşfedememiş. Neden çünkü burada huzur ortamı maalesef yoktu. 40 yıl sonra o ızdıraplardan, zorlu dönemden sonra şu an ilimizde herhangi bir terörist unsur bulunmamaktadır" dedi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 40 yıl süren zorlu dönemin ardından şu anda kentte herhangi bir terörist unsur bulunmadığı söyledi. Dağlarda, taşlarda huzur olduğunu ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, herkesi Tunceli'nin doğal güzelliklerini görmeye davet etti.

Tunceli'nin terörden çok muzdarip olduğunu gerek insanların gerekse devletin büyük gayret ve fedakarlık gösterdiğini aktaran Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Ben de şu anda Tunceli valisiyim. Ama bundan 22 yıl önce burada askerlik görevimi ifa ettim. İki dönem arasındaki en temel fark insanların artık yüzünün gülüyor olması. 1990'lı, 2000'li yıllarda hem kamu hizmeti veren hem de kamu hizmeti gören herkesin yüzünde bir gerginlik vardı. Devletin temel amacı emniyeti, huzuru tesis etmektir. Eğer bu görev yerine getirilemiyorsa bu olağanüstü tedbirlerle, anayasanın verdiği yetkilerle bunu yerine getirmek gerekir. Hak ve özgürlükler bir nebze de olsa kısıtlanmak durumunda kalır. Bir yandan bu durum bir yandan dağlarda güvenlik ortamının olmaması münasebetiyle vatandaşlarımız çok büyük sıkıntı çekti. Geçenlerde orta yaşın üzerinde bir vatandaşımız, 'Allah razı olsun sayım valim, 35 yıldır babamın mezarını ziyaret edemiyordum. Devletimizin sayesinde artık gelebiliyorum' dedi. Bu huzur ortamını ilimize gelen araç sayısından, yerli, yabancı turist sayısından da anlayabiliriz. Burası Türkiye'nin en güzel illerinden bir tanesi. Belki ilk 3'e girebilecek kadar güzel bir yer. Fakat insanımız bunu keşfedememiş. Neden çünkü burada huzur ortamı maalesef yoktu. 40 yıl sonra o ızdıraplardan, zorlu dönemden sonra şu an ilimizde herhangi bir terörist unsur bulunmamaktadır. Tabi bu bir fotoğraf. Biz bu fotoğrafın devam etmesi yönünde kolluk kuvvetlerimizle beraber bütün çabayı 7 gün 24 saat esaslı olarak devam ettireceğiz. İnşallah bir sıkıntı olmaz olursa da çok fazla uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Şu an itibariyle dağlarımızda, taşlarımızda hepsinde huzur var" şeklinde konuştu.

Motosiklet tutkunu olduğunu ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, "Tunceli bunun virajları ve dağlarıyla ideal bir yer. Bundan 10,20,30 sene önce görüntü şuydu. Bırakın valiyi devletin memurlarının intikali bile helikopterlerle, zırhlı araçlarla, konvoylarla sürekli durdurularak yapılıyordu. Şimdi ben ilin valisi olarak bırakın helikopteri, zırhlı aracı, kaportası olmayan bir araçla veya motosiklete o eskinin korkulu ilçelerine çok rahat boş vakitlerimde stres atmak için motosikletimle gazlayabiliyorum" diye konuştu.

Yaşanan terör olayları nedeniyle vatandaşların Tunceli'yi eksik bilmesinin doğal olduğunu dile getiren Tekbıyıkoğlu, "Çünkü Tunceli'yi haberlerden, patlayan bombalardan, Necmettin Hoca'nın katledilmesiyle, öğretmenlerimizin şehit edilmesiyle, EYP'lerin patlamasıyla tanıdılar. Bu hala hafızalarda bir kısımda saklı kalıyor. Bunlar olmadı mı oldu ama bunlar geçmişin hatıraları. Şimdi yeni hatıralar eklemek istiyoruz. Tunceli huzur, güvenlik, asayiş ortamı tesis edildiği sürece Türkiye turizminin gülen yüzü olacaktır. Bu imaj yavaş yavaş buharlaşmakta. Buraya gelen insan ve turist sayısı artmaktadır. Biz de vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Buradaki el değmemiş güzellikleri, muhteşem florası, faunasıyla tanıştırmak ve buluşturmak istiyoruz. Kendilerini davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu: 'İlimizde herhangi bir terörist unsur bulunmamaktadır' - Son Dakika

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