Tunceli'ye 44 Yeni Araç Teslim Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tunceli'ye 44 Yeni Araç Teslim Edildi

Tunceli\'ye 44 Yeni Araç Teslim Edildi

Tunceli'de, asayiş ve trafik hizmetleri için 44 yeni aracın teslimi törenle gerçekleştirildi.

02.12.2024 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de, asayiş, trafik ve arama-kurtarma hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 44 yeni aracın teslimi için tören düzenlendi.

Tunceli'de, İçişleri Bakanlığı tarafından asayiş, trafik ve arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere emniyet müdürlüğüne alınan 15 ve jandarma için alınan 29 aracın teslimi nedeniyle valilik bahçesinde tören düzenlendi.

Araçların teslim töreninde konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, devletin en görünür yüzlerinden bir tanesinin üniformalılar olduğunu belirterek, "Bunlar huzur ve sükunu temin eden kolluk kuvvetlerimiz. Bunların çağın donanımlarıyla, modern araçlarla etkin çalışması çok ama çok kıymetli. Bu Tunceli için bir kat daha kıymetli. Çünkü Tunceli huzursuzluğu, kargaşayı fazlasıyla yaşamış ve bundan dolayı da çok fazla zaman kaybetmiş, enerji kaybetmiş. Hem jandarma hem emniyet teşkilatımız hem de vatandaşımızın yıllarca fedakarlık gösterdiği yerlerin başında yer alıyor" dedi.

Birkaç yıl öncesine kadar en temel asayiş hizmetlerinin dahi zırhlı araçlarla yapıldığını hatırlatan Vali Tekbıyıkoğlu, "Belki bundan 5-6 sen önce biz, en temel asayiş hizmetlerini dahi zırhlı araçlarla yapıyorduk. Fakat şimdi bakanımızın teveccühleriyle, Jandarma Genel Komutanlığımızın, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün öncelemeleriyle burada yepyeni, modern araçlar inşallah bu hizmeti vermeye devam edecek. Geçen sene atlı jandarma birliklerimiz tıpkı sahil kentiymiş gibi hizmet verdi. Bisikletli polis timlerimiz hizmet verdi. Biz bunu geriye düşürmeyi hiç ama hiç arzu etmiyoruz. Tunceli'nin huzuru en büyük önceliğimiz" diye konuştu.

Alınan araçlara ilişkin de bilgi veren Tekbıyıkoğlu, "Jandarma komutanlığımız bünyesinde 24'ü asayiş, 3'ü trafik, 2'si arama-kurtarma, emniyet müdürlüğümüz bünyesinde 9'u asayiş, 4'ü trafik ve 2'si de kaçakçılıkla mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam 44 aracımızı bugün itibariyle hizmete geçirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle gece gündüz demeden, 24 saat esasına göre hizmet eden emniyet ve jandarmamıza yeni araçların hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Törene, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, vali yardımcıları, kurum amirleri ve kolluk görevlileri katıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, Jandarma, Politika, 3-sayfa, tunceli, Olaylar, Asayiş, trafik, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'ye 44 Yeni Araç Teslim Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
15:59 MÜSİAD Başkanı’ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler
15:54 AVM’lere giriş ücretli mi oluyor Yetkili isimden açıklama var AVM'lere giriş ücretli mi oluyor? Yetkili isimden açıklama var
15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
23:36 Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı’dan Galatasaray’ı yıkan haber Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'ı yıkan haber
23:15 Sergen Yalçın, Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı Sergen Yalçın, Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı
23:04 Arda Turan’dan Okan Buruk’a çok konuşulacak cevap Arda Turan'dan Okan Buruk'a çok konuşulacak cevap
22:51 Okan Buruk, Berke Özer’in yaptıklarına isyan etti Okan Buruk, Berke Özer'in yaptıklarına isyan etti
22:42 Berke Özer’den tarihi performans Berke Özer'den tarihi performans
22:10 Küçücük çocuk taksi durağını silahla bastı Küçücük çocuk taksi durağını silahla bastı
21:54 Moskova’ya kaçtığı söylenen Beşar Esad’ın akıbeti belli oldu Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
21:43 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç’e dikti: Tamamen temizleyeceğiz Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz
21:32 Okan Buruk’tan hakem Oğuzhan Çakır’a sahanın ortasında olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan hakem Oğuzhan Çakır'a sahanın ortasında olay yaratacak sözler
21:25 Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM’ler Güncelleniyor Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM'ler Güncelleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 17:35:40. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'ye 44 Yeni Araç Teslim Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.